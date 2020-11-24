Писатель-фантаст Сергей Синякин скончался в возрасте 67 лет

https://static.news.ru/photo/51c317f6-2eee-11eb-a435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одной из больниц на территории Волгограда скончался писатель-фантаст Сергей Синякин. Мужчине было 67 лет.

Ранее друг и коллега покойного Евгений Лукин на своей официальной странице в социальной сети сообщал, что Синякина ввели в искусственную кому, а вся семья писателя заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Он же рассказал и о смерти фантаста.

Умер Серёжа. Нету больше, — написал Лукин в Facebook.

Синякин известен как автор фантастических книг «Трансгалактический экспресс», «Лебеди Кассиля» и не только. За повесть «Монах на краю земли» писателя наградили несколькими почётными премиями, в числе которых была премия братьев Стругацких.

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса театра и кино Светлана Обидина скончалась на 46-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр Алексей Герман.

Смерть артистки подтвердил театр-фестиваль «Балтийский дом», в труппу которого Обидина вернулась в 2017 году. Коллектив театра принёс свои соболезнования родным и близким актрисы.