Скончался актёр Юрий Черкасов

https://static.news.ru/photo/d8a67fe6-27d8-11eb-af63-fa163e074e61_660.jpg Юрий Черкасов Фото: facebook.com/TeatrMossoveta

На 60-м году жизни скончался актёр, заслуженный артист России Юрий Черкасов. Об этом сообщает театр Моссовета, где служил артист.

Юрия Вячеславовича любили и уважали коллеги. Его уход — большая потеря для театра. Выражаем наши глубочайшие соболезнования супруге Юрия Вячеславовича актрисе нашего театра Елене Вадимовне Бероевой и его семье, — говорится в сообщении.

Юрий Черкасов был принят в труппу Моссовета 30 лет назад после окончания ГИТИСа. Он был задействован во множестве спектаклей театра, среди которых «Сирано де Бержерак», «Иисус Христос — суперзвезда», «Учитель танцев», «Горе от ума» и другие. Также на его счету несколько киноролей.

О причинах смерти артиста не сообщается. Отпевание состоится в понедельник, 16 ноября, в 20:00 в столичном храме Мучеников Флора и Лавра на Зацепе.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 ноября, будет похоронен народный артист СССР Армен Джигарханян. Как писал NEWS.ru, его приёмный сын Степан опубликовал одно из последних фото выдающегося актёра.