Умер продюсер, сотрудничавший с Сукачевым, Земфирой и «Арией» Умер продюсер Владимир Овчинников

Фото: ГИТИС/vk.com

Владимир Овчинников

Умер сотрудничавший с Земфирой, Гариком Сукачевым и «Арией» продюсер и звукорежиссер Владимир Овчинников, сообщил коллектив группы «Ундервуд» на своей странице в Instagram (деятельность в России запрещена). Ему было 60 лет.

Ушел из жизни Владимир Николаевич Овчинников — <...> звукорежиссер, имеющий огромное значение в современной музыке, великий практик, созидатель и педагог. Три четверти студийной работы Владимира Николаевича — это треки артистов русского рока, — говорится в посте группы.

Что стало причиной ухода из жизни Овчинникова, не сообщается. Известно, что последние годы звукорежиссер боролся с серьезным заболеванием крови.

Овчинников работал с такими исполнителями и группами, как «Маша и медведи», «Мумий Тролль», «Любэ» и «Звери». Кроме этого, он более 10 лет возглавлял кафедру звукорежиссуры ГИТИСа.

Летом российский и армянский кинопродюсер Армен Григорян скончался в возрасте 57 лет в Армении. В момент смерти он находился в ереванском суде Кентрон, где его судили за публичное оскорбление жителей двух областей республики. Точная причина смерти кинопродюсера не называлась.