В США скончался рэп-исполнитель Lil Keed. Ему было 24 года. О смерти музыканта сообщил его брат Lil Gotit.
Не могу поверить, что видел сегодня, как ты умер, брат, я выплакал все свои слёзы. Я знаю, что бы ты хотел, чтобы я делал, и это тяжело для мамы, папы, наших братьев, — написал Lil Gotit в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена).
Обстоятельства смерти музыканта в настоящее время неизвестны.
Lil Keed (настоящее имя Ракхид Рендер) за свою карьеру выпустил несколько альбомов. Последний вышел в 2020 году, он назывался Trapped on Cleveland 3. Делюкс-версия пластинки включала в себя работы с такими звёздами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.
У музыканта осталась дочь по имени Нейчур.
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