Умер американский рэпер Lil Keed Американский рэпер Lil Keed умер в 24 года

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В США скончался рэп-исполнитель Lil Keed. Ему было 24 года. О смерти музыканта сообщил его брат Lil Gotit.

Не могу поверить, что видел сегодня, как ты умер, брат, я выплакал все свои слёзы. Я знаю, что бы ты хотел, чтобы я делал, и это тяжело для мамы, папы, наших братьев, — написал Lil Gotit в своём Instagram (деятельность соцсети в России запрещена).

Обстоятельства смерти музыканта в настоящее время неизвестны.

Lil Keed (настоящее имя Ракхид Рендер) за свою карьеру выпустил несколько альбомов. Последний вышел в 2020 году, он назывался Trapped on Cleveland 3. Делюкс-версия пластинки включала в себя работы с такими звёздами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.

У музыканта осталась дочь по имени Нейчур.

Ранее сообщалось, что США скончался актёр Фред Уорд. Ему было 79 лет.