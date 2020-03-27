https://static.news.ru/photo/54e6ce96-7035-11ea-a1d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский композитор и продюсер Аркадий Укупник вместе с певцом Львом Лещенко принял участие в съёмках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Эфир посвятили актрисе Валентине Толкуновой. Через несколько дней Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа (COVID-19). Позже диагноз подтвердился.

По словам Укупника, известие о болезни Лещенко не вызвало у него паники. Однако музыкант самоизолировался в Подмосковье.

Я пытался <...> сдать тест, но выяснилось, что сдать его не так просто. Звонил по знакомым врачам — никак. Говорили только: позвоните на горячую линию, возможно, они приедут к вам — это шоу в космических скафандрах ко мне в посёлок. <...> И я махнул рукой, — цитирует композитора «Московский Комсомолец».

Продюсер добавил, что на карантине тяжело постоянно находиться в квартире. Укупник ждёт, когда пройдут 14 дней самоизоляции, и он сможет выйти погулять.

Только журналисты названивают, говорят, мол, не обижайтесь на Льва Валерьяновича. А никто не обижается. Просто такое стечение обстоятельств — понятно. Чего тут обижаться? — добавил композитор.

25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после ток-шоу «Привет, Андрей!», в записи которого принял участие заражённый коронавирусом нового типа (COVID-19) певец Лев Лещенко, весь персонал программы отправился сдавать анализы на инфекцию, рассказал сотрудник телеканала «России 1».