https://static.news.ru/photo/e4050634-702f-11ea-a2c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После ток-шоу «Привет, Андрей!», в записи которого принял участие заражённый коронавирусом нового типа (COVID-19) певец Лев Лещенко, весь персонал программы отправился сдавать анализы на инфекцию, рассказал сотрудник телеканала «России 1».

Собеседник попросил не называть его имя, передаёт телеканал «360». Аноним добавил, что у всех сотрудников берут кровь из артерии и делают рентген лёгких, а на карантин пока никого не отправляют.

Звукооператоры, звукорежиссёр, администраторы — те люди, которые работают на две программы («Привет, Андрей!» и «Андрей Малахов. Прямой эфир». — NEWS.ru) — и там, и там. Сейчас, если подтвердится хоть у кого-то [коронавирус], естественно всех нас отправят [проверяться], — заявил источник.

25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели. В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Владимир Винокур отреагировал на слухи о том, что Лещенко мог заразиться коронавирусом на дне рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого. По его словам, эта информация не соответствует действительности.