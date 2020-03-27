https://static.news.ru/photo/96f8098a-7021-11ea-8a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Юморист Владимир Винокур отреагировал на слухи, что Лев Лещенко мог заразить коронавирусом гостей на дне рождения Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого. По его словам, эта информация не соответствует действительности.

Глупость неимоверная. Во-первых, Лев был там 15 минут и, не выступая, уехал. Поздравил и уехал, — пояснил Винокур в интервью РИА Новости.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что 13 марта певец Лев Лещенко побывал на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, Аллы, и мог там заразить всех гостей. Среди гостей был весь свет российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Олег Газманов и Владимир Винокур с супругами, Валерий Леонтьев, Александр Розенбаум, Александр Серов, Ирина Аллегрова, Лера Кудрявцева и Александр Ревва, писал NEWS.ru.