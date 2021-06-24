Украинский политолог объяснил попадание Киркорова в чёрный список

Для попадания Филиппу Киркорову в чёрный список Украины достаточно было въехать на полуостров с материковой части России. Об этом в беседе с «360» рассказал украинский политолог и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его мнению, певцу даже не надо было бы высказывать свою позицию по поводу присоединения Крыма к России.

Есть обычно формальное основание для таких вещей. Если артист побывал в Крыму не через Украину, — объяснил Погребинский.

По его словам, въезда уже достаточно, чтобы попасть в список врагов украинского государства.

Мы уже давно живём в этом бреду, — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что СБУ попросила Министерство культуры и информационной политики страны внести Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Причины такого решения не указываются. Известно только, что оно принято 23 июня 2021 года. Российских артистов периодически вносят в список, когда соответствующее решение принимается в СБУ.

При этом сам певец является народным артистом Украины, а также России и Молдавии. По его словам, он «делил одну сцену и телеэфиры» с бывшим коллегой, а ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и был с ним «не разлей вода».