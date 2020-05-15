Учёный РАН: семья Заворотнюк приняла решение насчёт лечения вирусами

https://static.news.ru/photo/34e4b674-96a2-11ea-8aa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семья Анастасии Заворотнюк, которая страдает от глиобластомы, решила отложить экспериментальную терапию актрисы с помощью вирусов. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков.

Супруг артистки Пётр Чернышёв недавно встретился с учёным и рассказал, что у его второй половины наметилась ремиссия.

Он говорит: давайте подождём, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо — тогда мы приступим, — поделился Чумаков.

По его словам, он понимает осторожность спортсмена. Но исследования клеток опухоли звезды сериала «Моя прекрасная няня» на чувствительность к тем или иным вирусам дают обнадеживающие результаты, сообщает KP.ru.

Информация об ухудшении здоровья Заворотнюк появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Её активно лечили от онкологии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает самоизоляцию в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышёв, она не выходит на улицу.