Заворотнюк переживает карантин в загородном доме

https://static.news.ru/photo/779354dc-844e-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press

Анастасия Заворотнюк, которую выписали из больницы, переживает пандемию коронавируса в загородном доме в Крекшино. Туда актрису увёз супруг Пётр Чернышов, она соблюдает режим самоизоляции и не выходит на улицу.

О самочувствии «прекрасной няни» рассказал друг актрисы, который только недавно разговаривал с мужем актрисы. По его словам, Заворотнюк общается с родными, с дочкой, у неё прекрасное настроение.

Мобильным телефоном и интернетом пока пользоваться не хочет, телевизор тоже не смотрит, чтобы не волноваться, — цитирует знакомого артистки KP.RU.

Медики пришли к выводу, что актрисе не требуется круглосуточное наблюдение в клинике, но семья не спешит расслабляться. Все знают, что есть опасность рецидива и внимательно следят за состоянием артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии. За последний месяц актриса пошла на поправку.