Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

https://static.news.ru/photo/e3f76004-8224-11ea-9645-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось, врачи возобновили её активное лечение от онкологии.



За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас звезду сериала «Моя прекрасная няня» регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно, сообщает Mash.



Вместе с Заворотнюк в клинике живёт её муж Пётр Чернышёв. Он постоянно рядом с актрисой — на всех этапах лечения и транспортировки.

Информация об ухудшении здоровья появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее NEWS.ru писал, что Заворотнюк впервые за долгое время опубликовала пост в своём Instagram. Она нарушила молчание, чтобы поздравить фигуристку Татьяну Навку с 45-летием. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» выложила снимок своего супруга и Навки. Фотография была сделана во время их ледового шоу.