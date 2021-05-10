Участник реалити-шоу расстроил зрителей историей об убийстве матери

https://static.news.ru/photo/988d740a-b21b-11eb-8969-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com

Участник британского реалити-шоу First Dates («Первые свидания») по имени Бенги (Bengy) рассказал о детской травме, которая произошла после убийства его матери. История молодого человека расстроила телезрителей, пишет The Mirror.

Британец поделился воспоминаниями во время первого свидания с другой героиней программы по имени Лара. Он сообщил, что лишился матери в 15 лет — её убил человек, который время от времени забирал мальчика из школы.

День, когда мне сообщили это известие по телефону, был худшим в моей жизни. Я помню, как прошёл много километров. И воспоминания похожи на чёрно-белый фильм обо всех хороших временах, который крутится у вас в голове. Это было сюрреалистично, — рассказал Бенги, отметив, что в тот день потерял частичку своей души.

Зрители поддержали героя шоу в Twitter. По их словам, во время просмотра передачи было трудно сдерживать слёзы.

Не могу представить жизнь без мамы. Это душераздирающе, — написал один из комментаторов.

Другая телезрительница подчеркнула, что мать гордилась бы Бенги, который «вырос прекрасным парнем».

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