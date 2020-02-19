https://static.news.ru/photo/3d9dd3a2-530b-11ea-a071-fa163e074e61_660.jpg Тимур Еремеев Фото: timureremeev/instagram.com

Съёмочная группа программы «На самом деле» сообщила имя нового ведущего. Им стал актёр Тимур Еремеев, который сменит в эфире Дмитрия Шепелева.

Нам сказали, что теперь ведущим передачи будет Тимур Еремеев, — цитирует Lenta.ru слова источника.

Также аналогичную информацию сообщили актёрам массовки на съёмках последнего эпизода с Шепелевым. Еремеев неоднократно снимался в сериалах. Так, в портфолио актёра сериалы «Кухня», «Отель Элеон» и несколько ролей в театре. Помимо этого, он был гостем программы «Пусть говорят», где доказывал своё родство с советским актёром Спартаком Мишулиным.

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