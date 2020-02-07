https://static.news.ru/photo/da3af092-4991-11ea-8dec-fa163e074e61_660.jpg Роза Сябитова Фото: Роза Сябитова/Facebook

Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова ответила на предложение протоиерея Димитрия Смирнова о закрытии телепроекта наряду с «Домом-2». Она заявила, что передача «Давай поженимся!» не препятствует рождаемости в стране, а наоборот способствует ей.

У наших героев более 300 рождённых детей в браках. Кроме того, наша передача — о проблеме одиночества. Мы людям объясняем, почему они одиноки, говорим об их проблемах, — рассказала «Ридусу» Роза Сябитова.

Телесваха также подчеркнула, что если программа 12 лет выходит на федеральном канале, это «чего-нибудь да стоит», и если бы она была низкого формата, её народ так не любил бы.

Как писал NEWS.ru, ранее протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что необходимо закрыть такие передачи, как «Давай поженимся!» и «Дом-2», чтобы улучшить рождаемость в стране. Он отметил, что гораздо хуже зрителей таких передач — это её участники. Он отметил, что они ничего не делают, но получают за это деньги и ведут себя как животные. При этом он сообщил, что сам «эти мерзости» не смотрит.