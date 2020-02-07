https://static.news.ru/photo/33c3c634-4924-11ea-b6e1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Смирнов Фото: Социальная сеть "ВКонтакте"

Священник Дмитрий Смирнов заявил, что необходимо закрыть такие передачи, как «Давай поженимся!» и «Дом-2», чтобы улучшить рождаемость в стране.

Если бы я был президентом, то в первую же ночь подписал указ о закрытии «Дома −2» и «Давай поженимся». Закрыть навсегда. Есть «Поле Чудес» — пускай смотрят. Но у большинства людей не развит вкус. Они давно не держали в руках книгу, — привели слова Дмитрия Смирнова на портале «Комсомольская правда».

Он отметил, что гораздо хуже зрителей таких передач — это её участники. Он отметил, что они ничего не делают и получают за это деньги и ведут себя, как животные.

Я эти мерзости не смотрю. У меня прививка хорошая. Моя семья. Мама и папа поступали так, что я научился отличать белое и черное. А тех, кто участвует в «Доме-2», и людьми сложно назвать. Внешне они похожи на людей, но ведут себя, как животные. Они ничего не делают, а им платят деньги, — процитировали священника на портале.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева раскритиковала заявление невесты и пояснила, что у неё «ментальность бытовой проститутки».