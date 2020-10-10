У актёра Леонида Бараца родился сын

Актёр Леонид Барац сообщил в Instagram радостную новость — он в третий раз стал отцом.
По словам участника «Квартета И», у него родился сын, мальчика назвали Марком.
К посту была прикреплена фотография супруги актёра Анны Моисеевой в роддоме.
Известно, что у Бараца есть две дочери от предыдущего брака с актрисой Анной Касаткиной.
Ранее NEWS.ru писал, что актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что с женщинами в его жизни «всё сложно». Вместе с тем он заверил, что не коротает время в одиночестве.
Так он прокомментировал слухи о том, что якобы уже давно живёт на две семьи, одна из которых у него в Москве, а вторая — в Санкт-Петербурге, куда он часто ездит.
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