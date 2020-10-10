Выбирать не приходится: Нагиев признался в сложностях с женским полом

https://static.news.ru/photo/163c44c8-0be9-11eb-97e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что с женщинами в его жизни «всё сложно». Вместе с тем он заверил, что не коротает время в одиночестве.

Так он прокомментировал слухи о том, что якобы уже давно живёт на две семьи, одна из которых у него в Москве, а вторая — в Санкт-Петербурге, куда он часто ездит.

Домыслы шоумен не подтвердил, но и не опроверг, предпочтя говорить весьма уклончиво.

Я напишу книгу о своей личной жизни, чтобы люди порыдали и поплакали. Честно. В моём возрасте не приходится разбираться и выбирать женщин. Я рад всем прохожим, — заявил 53-летний Нагиев в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Он добавил, что добиваться чего-либо в жизни приходится постоянством. По его словам, он регулярно ходит в спортзал и каждый день вынужден брить голову, в то время как «кто-то бороду бреет раз в неделю и возмущается».

В 2010 году Нагиев расстался с телеведущей Аллой Щелищевой, от которой у него есть сын Кирилл. Нынешняя личная жизнь актёра является тайной за семью печатями.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нагиев опубликовал в Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которым он стал «лучшим мужчиной». Однако интернет-пользователи усомнились в этих данных, так как кроме поста в соцсети, которым поделился телеведущий, других подтверждений анкетирования не нашлось.