В Сети усомнились в победе Нагиева в опросе о самых сексуальных звёздах

https://static.news.ru/photo/e6d64df8-059b-11eb-a1de-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Нагиев Фото: instagram.com/nagiev.universal

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своём Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которым он стал «лучшим мужчиной».

Исследование проводил портал showbusiness.rus.

Ох ты ж. Во я даю. Пытаюсь держаться так, чтобы создавалось впечатление, что я был популярен и до этого опроса, — прокомментировал свою победу Нагиев.

Однако многие интернет-пользователи не согласились с результатами опроса. По их мнению, качество исследования вызывает сомнения, так как кроме поста в Instagram, которым поделился Нагиев, других подтверждений факта анкетирования не было. Кроме того, некоторые сочли, что победа шоумена выглядит неубедительно на фоне его конкурентов, передаёт телеканал 5tv.

Достаточно быть слегка помятым и небритым — и ты в топе! С девушками такое не прокатит, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Дмитрий Нагиев похвастался своим торсом, выложив фотографию без майки, в тёмной кепке с белой надписью и в очках. Продемонстрировав подтянутое и загорелое тело, 53-летний актёр заметил, что вот так мог развернуть «свои хляби» раньше, если бы не стыд.