В Сети усомнились в победе Нагиева в опросе о самых сексуальных звёздах

Российский актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев опубликовал в своём Instagram результаты опроса о самых сексуальных звёздах России, согласно которым он стал «лучшим мужчиной».
Исследование проводил портал showbusiness.rus.
Ох ты ж. Во я даю. Пытаюсь держаться так, чтобы создавалось впечатление, что я был популярен и до этого опроса, — прокомментировал свою победу Нагиев.
Однако многие интернет-пользователи не согласились с результатами опроса. По их мнению, качество исследования вызывает сомнения, так как кроме поста в Instagram, которым поделился Нагиев, других подтверждений факта анкетирования не было. Кроме того, некоторые сочли, что победа шоумена выглядит неубедительно на фоне его конкурентов,
Достаточно быть слегка помятым и небритым — и ты в топе! С девушками такое не прокатит, — гласит один из комментариев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Дмитрий Нагиев похвастался своим торсом, выложив фотографию без майки, в тёмной кепке с белой надписью и в очках. Продемонстрировав подтянутое и загорелое тело, 53-летний актёр заметил, что вот так мог развернуть «свои хляби» раньше, если бы не стыд.
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