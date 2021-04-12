«Тяжело жить без мозга»: Моргенштерна раскритиковали за помощь детям

https://static.news.ru/photo/1eb7d9c8-9ba4-11eb-879a-96000091f725_660.jpg Фото: morgen_shtern/instagram.com

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Она раскритиковала знаменитость за то, что, по её мнению, тот пожертвовал в благотворительный фонд недостаточно большую сумму, пишет EG.ru.

Девушка отметила , что молодой человек тратит баснословные суммы на одежду и различные аксессуары. По её словам, эти расходы могут составлять несколько миллионов рублей. В то же время в благотворительный фонд Моргенштерн пожертвовал весьма странную сумму, а именно — 666 666 рублей.

Миро уверена, что на самом деле исполнителем двигали вовсе не благородные душевные порывы, а желание таким образом пропиариться. Она опять же припомнила рэперу, что на свои желания он тратит куда более внушительную сумму и пришла к выводу, что подобные действия «Алишерки» не имеют под собой ничего доброго.

Себе на шмот — 2 миллиона. На свои тачки — ещё десяток <...> Детям — 666,666 рублей. Что думаю я? Отвечу: людям тяжело жить без мозга, — написала девушка.

По её мнению, таким образом знаменитость «разбил» поклонников на два лагеря — одни считают, что тот действительно решил попросту «хайпануть», а другие же наоборот полагают, что артист подался в благотворительность по велению души, а не из желания привлечь к себе внимание. Тем не менее, сама Миро обозначила, что является приверженкой идей именно «первого» лагеря.

Ранее NEWS.ru писал, что рэпер Моргенштерн оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкортостана «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей.