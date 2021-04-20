«Ты врушка!»: мать юмориста Морозова ответила обвинившей его студентке

https://static.news.ru/photo/4c11d45c-a223-11eb-a96b-96000091f725_660.jpg Александр Морозов Фото: instagram.com/morozov_artist/

Мать юмориста Александра Морозова, которого 22-летняя студентка Елизавета Ерёменко обвиняет в избиении и изнасиловании, резко поговорила с девушкой. Людмила Константиновна переживает из-за публичного огульного обвинения 48-летнего сына и считает студентку лгуньей.

К Елизавете мать артиста «Кривого зеркала» обратилась по видеосвязи в студии «Прямого эфира» на телеканале «Россия 1» . Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и показала аппарат для измерения давления, который теперь не выпускает из рук. В обвинения студентки она не верит и считает, как и большинство людей, знающих об этой истории, что девушка таким образом просто решила прославиться и заработать на этом денег или известности.

Ты врушка! Тебе надо покаяться перед Богом, перед людьми, перед Сашей! — обратилась мать артиста к девице.

Елизавета Ерёменко в ответ пробубнила что-то бессвязное, хотя ещё минут назад девушка устроила в студии целое шоу. Она кидалась на Морозова, который специально пришёл в студию рассказать правду, швыряла в него пиджаком, верещала не своим голосом и буквально не давала никому из экспертов раскрыть рта.

На шоу Ерёменко пришла не одна, а в сопровождении 20-летней подруги. Обе, путаясь и переводя разговор на другую тему, пытались доказать всем, что Елизавета понятия не имела, зачем Морозов позвал её в отель с двуспальной кроватью в номере, вышел из ванной в халате и уж тем более, зачем лёг с ней на кровать.

Мы легли и начали разговаривать! Я ему сказала, что не хочу быть его любовницей. И просила вызвать такси и уехать. Но меня били, мне затыкали рот и угрожали, что испортят мне жизнь, — не своим голосом кричала девушка и топала ногами.

В качестве доказательства девушка предоставила видеозапись из номера, сделанную на её телефон. На кадрах юная нимфа нежно обнимает вышедшего из ванной Морозова, снимает с себя рубашку и остаётся в одних трусиках. Артист увлекает её на кровать, и студентка без всякого сопротивления ложится вместе с ним.

Больше никаких доказательств в изнасиловании и побоях у студентки нет. В полицию она обратиться «побоялась», а «снимать побои» пошла вместе с включённой камерой в травмпункт только спустя неделю. Там врач довольно ожидаемо ответил девушке, что для такой процедуры нужно направление из полиции.

Как сообщалось ранее, артист «Кривого зеркала» Александр Морозов подтвердил, что знаком со студенткой, обвинившей его в сексуальном насилии. Однако сам факт изнасилования он отрицает. По его словам, у них была прекрасная встреча, «как у взрослых».