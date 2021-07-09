Треш-блогера Mellstroy оштрафовали на 50 тысяч за избиение девушки в эфире

Треш-блогера Андрея Бурима, известного как Mellstroy, суд приговорил к шести месяцам обязательных работ за избиение девушки во время стрима. Как рассказал «Известиям» его адвокат Вадим Туров, его подзащитный нигде не работает, но готов пойти работать официантом.

Андрей устроится на работу, нет проблем. Приговор в любом случае будет исполняться. Если у человека нет работы, ему дадут стены в подъезде красить или деревья постригать. У Mellstroy нет специальности, но он может пойти работать официантом, это лучше, чем красить стены, — сказал Туров.

Целью адвоката было доказать, что блогера нельзя наказывать по уголовной статье. Ему необходимо административное наказание. Сам Бурим спокойно отнёсся к приговору, но адвокат всё равно обжалует приговор из-за непримиримой позиции потерпевшей.

Модель Алёна Ефремова, которую бил блогер, не согласна с решением судьи. Её не устроил и штраф за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей, рассказал юрист Антон Жаров. Она рассчитывала получить около 10 млн рублей.

Она назвала это издевательством над правосудием и ошеломительной новостью для всех российских женщин. Её возмутило, что суд дал право треш-стримерам «очень недорого бить женщин в прямом эфире головой о стол». Её защитник считает, что блогер должен сесть в тюрьму.

Стример Андрей Бурим в октябре прошлого года в прямом эфире несколько раз ударил девушку головой о стол. Гостья попросила его обнажиться перед камерой, чтобы доказать, что у него хорошая фигура. В ответ на это Бурим вспылил, схватил девушку за голову и ударил.