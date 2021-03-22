Тодоренко разозлила зрителей шоу «Маска» танцами на столе

https://static.news.ru/photo/98e124da-8b5e-11eb-949c-96000091f725_660.jpg Регина Тодоренко Фото: .instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко вызвала резкую критику со стороны зрителей в прошедшем выпуске шоу «Маска». Ведущая, которую и так ругают за слишком вольное поведение и вульгарность, во время выступления одного из участников проекта залезла на стол и стала там крутиться.

Казус произошёл во время выступления Неваляшки, номер которого, как посчитали зрители, Тодоренко просто испортила своей выходкой. Артист исполнял песню «Летний дождь», песня вызвала странные эмоции у ведущей, которая выкручивала на столе такие па, что разозлила зрителей.

Возмущение в соцсетях по поводу непристойного поведения Регины переросло в требование убрать её с проекта, что один в один повторяет историю с прошлым сезоном, где Тодоренко тоже сумела довести публику до белого каления.

В комментариях на странице шоу в соцсетях телезрители возмущаются: «Уберите Тодоренко! Такой красивый номер испортила! Заткните её, пожалуйста! На стол с ногами залезла и корячилась так, что смотреть противно», «У меня вопрос к создателям шоу, почему вы такое позволяете. Вы в порядке вообще?

Мне просто отвратительно смотреть на то, как Тодоренко пляшет на столе, что она этим показать хотела? Своё бескультурье разве что», «Уважаемые создатели данного шоу! Вы нас, своих зрителей, совсем не уважаете? Вам плевать на наши просьбы? Ещё в первом сезоне многие просили убрать из жюри Регину. Мы согласны, что она симпампулька и красотулька, но она чудовищно вульгарна и глупа. Противно смотреть, а слушать вообще невозможно. Неужели не найти адекватного молодого члена жюри».

По мнению многочисленных поклонников шоу, «похабная» выходка судьи испортила великолепный номер артиста, которого за его многогранный талант зрители прозвали Неверояшкой. Регина Тодоренко не раз становилась объектом критики за бестактные, а порой и безграмотные словечки и высказывания. Ведущая умудрилась переврать слово «стать», имея в виду стройную осанку участника проекта, и назвать её «статикой». Но последняя выходка Тодоренко просто переполнила чашу терпения многочисленных поклонников проекта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Региона Тодоренко поделилась планами и идеями относительно третьего сезона телевизионного музыкального проекта «Маска». Её слова приводятся в анонсе программы «Однажды», посвящённой этому шоу.