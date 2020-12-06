Тодоренко необычно отреагировала на низкие оценки в «Ледниковом периоде»

Регина Тодоренко необычным способом отреагировала на низкие оценки жюри в шоу «Ледниковый период». Телеведущая и её партнёр Роман Костомаров показали пронзительную историю любви Клеопатры и римлянина Марка Антония.
Пара просто покорила публику своими образами, Тодоренко в шикарном изумрудном платье исполняла различные сложные поддержки. Зрители бурно аплодировали и поэтому неожиданным стали низкие оценки номера.
Недоумение поклонников разделила сама телеведущая, спросившая, как можно было поставить «этим двум шикарным артистам» такие низкие оценки за артистизм?
Я благодарю вас за колоссальную поддержку и вижу, что вы в обиду меня не дадите! Мне, как и всем, очень нравится этот яркий номер! В образе Клеопатры я успела урвать порцию удовольствия от катания, поэтому из-за оценок не расстраиваюсь, — написала жена Топалова в Instagram, добавив, что они с партнёром едут готовить новый номер, потому что «за каждым падением следует взлёт».
Свою запись Тодоренко сопроводила роликом, где она и Костомаров за кулисами исполнили «танец победителей».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Регина Тодоренко показала, в каком образе предстанет перед зрителями в новом выпуске шоу «Ледниковый период». Ведущая хоть и расстроена вылетом супруга из проекта, но сдаваться не собирается.