Тишман опубликовал фото с девочкой, которую считают его дочерью

https://static.news.ru/photo/7c2ef214-defb-11ea-b2dc-fa163e074e61_660.jpg Марк Тишман Фото: marktishman/instagram.com

Музыкант Марк Тишман в очередной раз подогрел слухи о своём ребёнке. Артист опубликовал в Instagram фото с маленькой девочкой во время прогулки по набережной Москвы-реки.

Известно, что ребёнка зовут Лара.

Снимок был сделан недалеко от парка искусств «Музеон», который находится на Крымском Валу. На снимке Тишман обнимает маленькую девочку.

Субботняя суббота, — написал исполнитель в комментарии.

Подписчики засыпали музыканта вопросами, кто эта девочка. Многие отметили, что он и Лара — чудесны.

40-летний Марк Тишман никогда не был женат. Одно время ему приписывали романы с певицами Юлией Паршутой и Корнелией Манго, даже с Митей Фоминым.

Как пишет Teleprogramma.pro, не исключено, что девочку несколько лет назад ему родила суррогатная мать. Сам музыкант слухи никак не комментируют.

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