Тишман опубликовал фото с девочкой, которую считают его дочерью

Подписчики засыпали музыканта вопросами, кто эта девочка. Многие отметили, что он и Лара — чудесны.
40-летний Марк Тишман никогда не был женат. Одно время ему приписывали романы с певицами Юлией Паршутой и Корнелией Манго, даже с Митей Фоминым.
Как пишет Teleprogramma.pro, не исключено, что девочку несколько лет назад ему родила суррогатная мать. Сам музыкант слухи никак не комментируют.
Ранее Наталья Рудова раскрыла правду о своей беременности. По словам 37-летней актрисы, она никогда не была беременной. Ранее в СМИ появилось видео с Рудовой, на котором она в просторной футболке поддерживает рукой довольно внушительных размеров животик. По словам актрисы, её засняли, когда она обедала в одном из столичных ресторанов со своим другом. Рудова призналась, что она просто объелась. Она также добавила, что не смогла удержаться и не потроллить эту ситуацию, поскольку обладает чудесной способностью надувать живот, писал NEWS.ru.