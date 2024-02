Тимберлейк ответил на извинения Спирс во время последнего концерта Тимберлейк заявил, что ему не за что извиняться после скандала с абортом Спирс

Фото: Ik Aldam/Global Look Press

Джастин Тимберлейк

43-летний американский певец Джастин Тимберлейк, исполняя во время последнего концерта песню Cry Me A River о расставании с певицей Бритни Спирс, заявил, что ему не перед кем извиняться, пишет Daily Mail. Так исполнитель отреагировал на недавние извинения Спирс, которая раскаялась после публикации истории об аборте от него в своих мемуарах «Женщина во мне», отмечает издание.

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы извиниться абсолютно ни перед кем, — сказал Тимберлейк, стоя перед поклонниками.

Ранее Спирс попросила прощения у бывшего возлюбленного Джастина Тимберлейка за рассказ об аборте в своей автобиографической книге «Женщина во мне». Исполнительница отметила, что сожалеет из-за нанесенной обиды «дорогому для нее человеку». Она также отметила, что ей нравится новая песня музыканта Selfish.

До этого фанаты Спирс помешали возглавить музыкальные чарты новому треку Тимберлейка Selfish из его свежего альбома Everything I Thought It Was. Они начали активно слушать песню Спирс с одноименным названием с бонус-версии альбома Femme Fatale 2011 года. В результате старая композиция Спирс поднялась на четвертую строчку в американском чарте Apple Music и на вторую позицию в iTunes. Песня также возглавила чарты Италии, Испании, Бразилии, Аргентины, Португалии, Чили и Мексики.

Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что в возрасте 19 лет сделала аборт, забеременев от Тимберлейка, потому что он не захотел ребенка. Эта новость негативно отразилась на карьере исполнителя и серии концертов, которые он запланировал на осень 2023 года.