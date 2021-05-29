Тимати выбрал победительницу «Холостяка»

https://static.news.ru/photo/a9eba4fa-c0c7-11eb-bf3a-96000091f725_660.jpg Фото: ТНТ / youtube

Российский рэпер Тимати в финале телешоу «Холостяк» на ТНТ выбрал себе пару. Победительницей этого сезона стала Екатерина Сафарова. Она боролась за сердце музыканта в финале с Алисой Грабовой. Обе девушки были фаворитками Тимати, поэтому выбор был тяжёлым.

Зрители после финала шоу пишут в соцсетях, что было изначально понятно — между певцом и Сафаровой проскочила искра. Он и сам признался избраннице, что ему всё было понятно при первом же знакомстве.

У меня всё происходит в первые пять минут. Ты мне понравилась сразу. Я говорю про первое ощущение, и оно не сильно испортилось, — сказал певец.

Впрочем, Алису Грабовую на протяжении всего шоу он тоже выделял: часто ходил с ней на свидания и даже посвятил ей песню. Композицию он исполнил для девушки в финале, прежде чем отправить её домой. Девушка в слезах потом прокомментировала выбор певца. Она сказала, что не переживает, потому что «это его выбор».

Ранее Тимати поиздевался над короткометражным фильмом «Монолог», который представила накануне его бывшая возлюбленная и мать его ребёнка Анастасия Решетова. В своём Instagram он выложил ролик, в котором вытирает слёзы.