Тимати рассказал о причинах ухода из Black Star

https://static.news.ru/photo/94d08b3e-5cc3-11eb-8b2b-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Продюсер и музыкант Тимур Юнусов, известный как Тимати, рассказал о причинах ухода из лейбла Black Star, который он сам основал и под брендом которого вёл бизнес на протяжении почти 15 лет.

Артист всегда стремился к тому, чтобы продюсировать «крутые продукты, а не артистов», но ему не хватало на любимое дело времени, пока он находился в команде Black Star. По словам Юнусова, на раскрутку артиста и стартапа требуется одинаковое количество времени.

В первом случае существует человеческий фактор и огромные риски, что ему (артисту. — NEWS.ru) «снесёт крышу» в зените славы или когда закончится контракт. В случае со стартапом таких рисков гораздо меньше и нет ограничений по продюсерскому контракту, — рассказал Тимати в интервью порталу Sostav.

Он отметил деятельность американского изобретателя Илона Маска в качестве успешного примера «продюсирования продуктов», но добавил, что не все его инициативы «однозначны» с точки зрения бизнеса.

Тимур Юнусов ушёл из Black Star в 2019 году, для того чтобы посвятить себя собственной компании, занимающейся венчурными инвестициями. По словам музыканта, он специализируется на работе в сферах электронной коммерции, индустрии развлечений, а также здоровья. При этом он отметил, что отношения с его бывшими партнёрами по лейблу можно охарактеризовать как «сложные».

Как сообщал NEWS.ru, Тимати рассказал, чем для него запомнился 2020 год. По словам артиста, он изменил всё, «полностью поменял жизнь». В предыдущем году Тимати окончательно оставил Black Star, пустившись в сольное плавание, а также расстался с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой.