Тимати: 2020 год был просто незабываемым и полностью изменил мою жизнь

https://static.news.ru/photo/aaad7dae-4b48-11eb-9f26-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) рассказал, каким выдался для него 2020 год.

Жаловаться на что-либо — грех. 2020 год был просто незабываемым. Он полностью поменял мою жизнь. Запомнится навсегда как особенный. Всё, что происходило, давалось не случайно. Многие уроки были мною усвоены, — сообщил в Instagram музыкант.

Пользователи Сети поддержали артиста и пожелали ему успехов.

В 2020 году Тимати лейбл Black Star, пустившись в сольное плавание, расстался с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой.

Ранее мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова рассказала историю любви, которая повлияла на мироощущение и изменила её жизнь. По словам женщины, она как человек рождённый и воспитанный в СССР чувствовала себя никем, росла в полной религиозной прострации, не была русской, а еврейкой была только по рождению.

Юнусова сообщила, что после развода, который она очень тяжело переживала, её судьба начала «сводить с мужчинами-евреями, да не просто, а с музыкантами». Так она попала в руки музыканта, исполняющего еврейскую музыку, писал NEWS.ru.