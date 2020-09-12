Тимати оставил Решетовой квартиру и драгоценности после расставания

https://static.news.ru/photo/862b01ae-f521-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

Модель Анастасия Решетова после расставания с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати) будет проживать в роскошной квартире в Москве вместе с сыном.

Жильё находится в элитной высотке у метро Шаболовская с трёхэтажным таунхаусом на крыше. Из престижной квартиры есть прямой выход на веранду. Известно, что жилплощадь не является собственностью модели, квартиру рэпер записал на их общего сына Ратмира.

Кроме того, Тимати ежемесячно будет выделять экс-возлюбленной некую сумму на обеспечение нужд. Также музыкант не станет требовать обратно подаренные драгоценности и автомобиль.

Девушка сама уверенно стоит на ногах — за 6 лет, прожитых с Юнусовым, Анастасия стала настоящей бизнесвумен. У неё есть свой салон красоты, бренд одежды и интернет-магазин. Также девушка получает доход от рекламы в социальных сетях. По её признанию, ей удавалось зарабатывать до трех миллионов рублей в месяц, передаёт KP.RU.

11 сентября стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына Ратмира, писал NEWS.ru.