https://static.news.ru/photo/776eb324-314d-11ea-aa85-fa163e074e61_660.jpg Ксения Волкова Фото: dom2/vk.com

Руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что популярное телешоу «Дом-2» может переехать в новые павильоны в апреле-мае 2020 года.

Шоу «Дом-2» переедет до начала лета: мы строим, они переезжают. Это будет апрель, может быть, май. Начиная с июня сможем начать строительство автомобильной дороги «Марьино — Саларьево», — цитирует Жидкина агентство «Москва».

Также он добавил, что площадь павильонов телешоу «Дом-2» увеличат на 60% (до 1,6 га) после его переезда на новый участок.

Как ранее писал NEWS.ru, новое место под шоу выделено рядом со старым «периметром», по территории которого проложат автотрассу в Новой Москве.