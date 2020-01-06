Руководитель столичного департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин заявил, что популярное телешоу «Дом-2» может переехать в новые павильоны в апреле-мае 2020 года.
Шоу «Дом-2» переедет до начала лета: мы строим, они переезжают. Это будет апрель, может быть, май. Начиная с июня сможем начать строительство автомобильной дороги «Марьино — Саларьево», — цитирует Жидкина агентство «Москва».
Также он добавил, что площадь павильонов телешоу «Дом-2» увеличат на 60% (до 1,6 га) после его переезда на новый участок.
Как ранее писал NEWS.ru, новое место под шоу выделено рядом со старым «периметром», по территории которого проложат автотрассу в Новой Москве.
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