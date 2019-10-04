https://static.news.ru/photo/f563a62a-e6a4-11e9-8d88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что не видит проблему в том, что её ледовая сказка с дочкой Надей стартует в один день с шоу Александра Плющенко. По её словам, претензия продюсера Яны Рудковской необоснованна.

У нас своя ледовая сказка, у них — своя, — сказала спортсменка в разговоре с НСН .

Навка добавила, что Рудковской действительно пришлось перенести дату шоу, в котором участвует её младший сын Александр. Это было сделано для того, чтобы друзья и коллеги «не разрывались» между двумя спектаклями. При этом она отметила, что дружит со светской львицей.

Ранее News.ru писал о том, что Навка поделилась со своими поклонниками секретами традиционной русской кухни. Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на которых она занята лепкой домашних пельменей. Пользователи Сети выразили сомнение в том, что она сама сделала пельмени, предположив, что их слепила помощница по дому, а Навка лишь разложила аккуратно на столе для фотосессии.