В СК оценили версию об убийстве Бориса Моисеева ТАСС: СК не выявил криминальных причин смерти Бориса Моисеева

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Прощание с певцом Борисом Моисеевым на Троекуровском кладбище

Криминальных причин смерти народного артиста России Бориса Моисеева, умершего 27 сентября на 69-м году жизни, не выявлено, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Следственном комитете. Отмечается, что по факту смерти певца проводится стандартная проверка.

По факту смерти Бориса Моисеева проводится проверка. Криминальных причин смерти не установлено. Речь идет о стандартной проверке, — говорится в сообщении.

Другие источники ТАСС сообщили, что предварительно установлено, что причиной смерти Моисеева стала острая сердечная недостаточность.

Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

2 октября артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий по счету инсульт. Сообщалось, что Моисеев умер «брошенный всеми»: он вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.