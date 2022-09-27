Названа причина смерти Моисеева «KP.ru»: причиной смерти Моисеева стал перенесенный им инсульт

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Причиной смерти певца Бориса Моисеева стал третий по счету перенесенный им инсульт, сообщает «Комсомольская правда». О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох сегодня, 27 сентября. По информации газеты, певец умер «брошенный всеми». Его тело, как указал Горох, по всей вероятности, нашла домработница.

Перед смертью Борис Моисеев пережил третий инсульт, — сказано в тексте статьи.

Как сообщает газета, артист вел затворнический образ жизни. За ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.

У него есть няня, которая за ним ухаживает. И все, — сообщила соседка Моисеева.

В газете уточнили, что артист нуждался в постоянном внимании со стороны врачей. Зимой 2010 года Моисеев перенес первый инсульт. Врачи сделали все возможное для того, чтобы улучшить его состояние здоровья. В конце декабря его перевели в состояние комы и подключили к искусственной вентиляции легких. Тем не менее, певцу удалось прийти в себя и вернуться на сцену. Однако в 2015 году Моисеева вновь хватил удар.

Третий инсульт случился недавно. О нем молчали в окружении звезды. Недуг его добил, — пишет газета.

Ранее сообщалось, что Моисеев умер 27 сентября на 69-м году жизни. Горох в ходе разговора с РИА Новости отметил, что тело артиста обнаружил именно он в его квартире на Краснопролетарской улице. Он пришел проведать хореографа после недавно перенесенного инсульта. Увидев исполнителя без сознания, мужчина вызвал скорую. Прибывшие медики сообщили, что певец мертв.