Инсульты, одиночество, смерть под камерами: что сгубило Бориса Моисеева Перенесший несколько инсультов артист скончался на 69-м году жизни

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Певец Борис Моисеев скончался на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Звездная карьера Бориса Моисеева началась в конце 1978 года. Тогда молодой певец и танцор выступал в трио «Экспрессия» вместе с Ларисой Хитана и Людмилой Чеснулявичюте. Танцоры блистали во Франции, Италии и США, а также работали в телешоу «Рафаэлла Кара представляет» на итальянском телеканале Rai 2. Затем Моисеев некоторое время самостоятельно работал в США: был хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

Билет на отечественную эстраду ему подарила Алла Пугачева. Примадонна обратила внимание на харизматичного парня, выступления которого всегда отличались дерзостью, эпатажем, стилем, и пригласила работать в свое шоу. Спустя почти 10 лет работы с Пугачевой Моисеев решил уйти в самостоятельное плавание и создал масштабный шоу-проект «Борис Моисеев и его леди» (1991), а спустя еще два года трио выпустило спектакль «Боря М + Бони М» с участием популярнейшей группы Boney M. В этом же году вышел спектакль «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри». Наиболее известные эстрадные дуэты Моисеева-певца: «Голубая луна» с Николаем Трубачом, «Петербург-Ленинград» с Людмилой Гурченко, «Две свечи» с Аллой Пугачевой.

В 2000-е годы на российских сценах выходили различные спектакли и шоу-программы, созданные Моисеевым. Он сотрудничал с российскими и зарубежными артистами, записывал совместные песни. В 2005-м снялся в фильме «Дневной дозор». Исполнитель был частым гостем и участником совместных концертов, проводил сольные выступления в Государственном Кремлевском дворце.

Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев

Черная полоса наступила для артиста в декабре 2010 года: Моисеева госпитализировали с подозрением на инсульт, в результате которого левая часть тела оказалась парализована. Реабилитироваться полностью артисту не удалось. Через пять лет у певца случился второй инсульт. Это еще сильнее усугубило его состояние здоровья, он перестал выходить в свет. Весной 2015 года Моисеев прекратил активную концертную деятельность из-за плохого самочувствия.

В 2021 году Моисеев, до того избегавший общения с журналистами, прервал молчание. Он заявил, что чувствует себя хорошо и новых заболеваний врачи не обнаружили. А вот занятия с логопедом и массажистом Моисеев прекратил, так как посчитал, что это не приносит видимых результатов. Тогда же он подтвердил, что решил оставить в наследство Кристине Орбакайте, которую считал дочерью, собственную латвийскую квартиру. Также он отметил, что чаще всех общается с Аллой Пугачевой, которая не забывает ему звонить в отличие от многих других коллег.

Кроме этого, Моисеев опроверг предположения журналистов о жизни в нищете. Он утверждал, что финансов ему хватает: «хорошая пенсия с добавкой как заслуженному артисту в 35 тысяч рублей» (в общей сложности 50 тыс. рублей) и помощь фонда Иосифа Кобзона. Единственное, чего не мог оспорить артист, это одиночество. Все последние годы он жил один, поскольку так и не обзавелся семьей.

В конце апреля 2022 года арт-директор Бориса Моисеева рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись» о состоянии певца. По его словам, на тот момент артист чувствовал себя нормально.

Я не могу сказать, что он чувствует себя идеально, но во всяком случае он регулярно принимает таблетки, которые я ему раскладываю каждый день, — сказал он, обратив внимание, что Моисеева было сложно уговорить обратиться к врачам.

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев

Горох признал, что после перенесенных инсультов у артиста сохранялись проблемы с подвижностью руки и речью. По словам арт-директора, в квартире Моисеева были установлены тревожная кнопка и камеры на экстренный случай. Певец так и умер: один, под видеокамерами в пустой квартире.

Это печальное известие. Мы нечасто общались с Борей, но он был очень порядочным человеком. Никогда не слышал, чтобы он делал кому-нибудь зло. Еще и болезнь эта. Она, конечно, принесла немало несчастий ему. Светлая память, — прокомментировал смерть артиста певец Лев Лещенко.

Певец и друг Моисеева Сергей Пенкин назвал Бориса не только талантливым вокалистом, но и постановщиком.

Талантливый, конечно, ушел режиссер, я не оговорился. Я хочу помнить его как очень талантливого балетного постановщика, а не только вокалиста. Очень интересные фильмы и постановки он после себя оставил, — сказал Пенкин.

Его поддержал и бывший продюсер Моисеева Евгений Фридлянд, который 15 лет проработал вместе с артистом.

Боря, конечно, был незаурядным артистом, он не был сверхъестественным певцом или танцором, но был хорошим режиссером, постановщиком. Владел авторским мастерством, — сказал Фридлянд.

Продюсер отметил, что окружение Бориса Моисеева бросило его в самый трудный момент, когда артиста разбили инсульты.

Очень жаль, что здоровье так подвело. А окружение, в тот момент меня уже рядом не было, то есть вот эти два инсульта, которые с ним случились, подорвали здоровье, и никого рядом не оказалось, кто смог бы помочь с реабилитацией. Его тянули на сцену и эксплуатировали. Я думаю, что это привело к такому печальному исходу, — предположил продюсер.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и стилист Сергей Зверев (слева направо) Фото: Anton Belitsky/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и стилист Сергей Зверев (слева направо) Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев во время новогоднего выступления Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев во время новогоднего выступления Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев (в центре) с телеведущей Ксенией Собчак Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев (в центре) с телеведущей Ксенией Собчак Фото: Natalya Loginova/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев на съемках передачи «Полный дом» Фото: Natalya Loginova/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев на съемках передачи «Полный дом» Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев в своем доме на Рублевском шоссе Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев в своем доме на Рублевском шоссе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев во время празднования своего 61-летия Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев во время празднования своего 61-летия Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, 2008 Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, 2008 Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и журналист Отар Кушанашвили (слева направо) Фото: Anton Kuzyakin/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и журналист Отар Кушанашвили (слева направо) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев, певец Лев Лещенко и певица Юлия Началова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский певец, танцор Борис Моисеев, певец Лев Лещенко и певица Юлия Началова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Певец Иосиф Кобзон и российский певец, танцор Борис Моисеев (слева направо) Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Певец Иосиф Кобзон и российский певец, танцор Борис Моисеев (слева направо) Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Лолита Милявская Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Лолита Милявская Фото: Gennadii Usoev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Gennadii Usoev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певец Александр Песков (слева направо) Фото: Alexander Keltik/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певец Александр Песков (слева направо) Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Yurii Zheludev/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, певица Лайма Вайкуле и певица Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев, певица Лайма Вайкуле и певица Алла Пугачева Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Анжелика Агурбаш Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Российский певец, танцор Борис Моисеев и певица Анжелика Агурбаш Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио «Экспрессия" в шоу-программе известного российского дизайнера и художника-модельера Сергея Зверева в киноконцертном зале "Россия» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Борис Моисеев — танцовщик, хореограф, руководитель трио «Экспрессия" в шоу-программе известного российского дизайнера и художника-модельера Сергея Зверева в киноконцертном зале "Россия» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио «Экспрессия» Борис Моисеев на прогулке у Новодевичьего монастыря Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Танцовщик и балетмейстер, руководитель трио «Экспрессия» Борис Моисеев на прогулке у Новодевичьего монастыря

По словам Фридлянда, Моисеев был человеком без скандалов, даже несмотря на то, что открыто признавался в своей нетрадиционной ориентации.

Он единственный и неповторимый, такого больше нет. С одной стороны, человек первым признался, что он открытый гей, с другой — никто и никогда не видел его любовников, мужей. Человек без скандалов. Никто и никогда ничего не знал про его личную жизнь. Всё было покрыто тайной, — сказал продюсер.

Порядочность артиста отметил и Иосиф Пригожин. Он рассказал NEWS.ru, что Моисеев жил без злобы и ненависти к обществу и окружающим его людям.