Бориса Моисеева похоронят на Троекуровском кладбище Бориса Моисеева похоронят 2 октября на Троекуровском кладбище

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Похороны заслуженного артиста России Бориса Моисеева пройдут 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Перед церемонией похорон в траурном зале кладбища состоится церемония прощания с певцом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Бориса Моисеева похоронят в воскресенье, 2 октября, на 21 участке Троекуровского кладбища. Прощание начнется в траурном зале в 12 часов дня, — сообщил источник.

Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Тело исполнителя обнаружил арт-директор Сергей Горох. По его словам, он пришел проведать артиста в квартиру на Краснопролетарской улице и застал Моисеева без сознания, после чего вызвал скорую помощь. Но врачам оставалось только констатировать смерть.

Позже стало известно, что причиной смерти певца стал третий по счету инсульт. Сообщалось, что Моисеев умер «брошенный всеми»: он вел затворнический образ жизни, за ним ухаживала няня. Окна в его квартире в Москве почти все время были задернуты шторами.