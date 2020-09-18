Тарзан объяснил, зачем опубликовал скандальное откровение

https://static.news.ru/photo/ba437a30-fa8e-11ea-9589-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко (Тарзан) Фото: tarzan___official/instagram.com

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал в своём Instagram признание в измене, чтобы опередить Первый канал, который снял несколько программ об этом случае.

Я обладал информацией, что Первый канал снял программу, где обнародовал снятое тайком видео. Без моего согласия. Что с двумя аферистками подписан контракт на создание целого цикла программ. В этом вы скоро сами убедитесь, — отметил танцор.

По его словам, в Интернете нельзя размещать частные видео. Его семья была против показа таких материалов.

Все те, кто причастен к незаконному сбору и распространению нашей частной жизни — правонарушители. Я призываю всех задуматься над тем, что следующие подобные случаи могут быть с вами, — подчеркнул артист в своём новом обращении, которое опубликовал в Instagram.

После этого он напомнил, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Позже Сергей Глушко подтвердил слухи о своей неверности. По его словам, девушки его соблазнили. Они всё происходящее записали на видео, чтобы потом прославиться. Танцор заявил, что любит только свою жену. А против его любовниц возбудили уголовное дело за кражу.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Шульженко, одна из виновниц скандала вокруг пары Сергея Глушко и Наташи Королёвой, поучаствовала в телешоу и согласилась сдать анализ на беременность.