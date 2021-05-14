«Талант»: Батрутдинов-заяц показал не вошедший в финал «Маски» номер

https://static.news.ru/photo/397ff690-b6d0-11eb-ba30-96000091f725_660.jpg Фото: timurbatrutdinov/instagram.com

Комик Тимур Батрутдинов показал своим подписчикам в Instagram номер, который не вошёл в финальный выпуск шоу «Маска».

Во втором сезоне проекта артист выступал в костюме Зайца и благодаря своим талантам полюбился многим зрителям. Он стал одним из четырёх участников, которые дошли до финала. Батрутдинов выбыл на первом этапе, но решил порадовать поклонников кадрами репетиции песни группы «Гости из будущего» — «Лучшее в тебе».

По многочисленным просьбам выкладываю видео репетиции номера, не вошедшего в финальное выступление Зайца, — написал комик.

Батрутдинов также заявил, что может записать и выпустить композицию отдельно, если её оценят фанаты.

Подписчики в свою очередь не поскупились на комплименты, отметив, что он спел очень нежно.

Жаль, что мы не услышали её в финале. Но спасибо вам огромное, — написала одна из поклонниц.

Также фанаты призвали Батрутдинова заняться карьерой певца. По их мнению, у него хороший тембр и необыкновенный голос.

Ранее Батрутдинов, делясь впечатлениями от проекта, признался, что хотел отказаться от участия, так как сомневался в своих вокальных данных. Однако организаторы смогли убедить Батрутдинова, что у него есть талант.