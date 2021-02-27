Тайный внук Василия Ланового объявился в Финляндии

https://static.news.ru/photo/fa6ee136-7a53-11eb-a6b5-96000091f725_660.jpg Василий Лановой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын Василия Ланового Сергей за свою короткую жизнь успел завести на стороне ребёнка, но так и не сумел дать ему свою фамилию. Мальчика, который является внуком прославленного актёра, зовут Марк, он вместе с родителями уже 20 лет живёт в Финляндии.

Внук Ланового родился от краткого, но бурного романа сына актёра с девушкой по имени Ирина. На тот момент Сергей Лановой был женат, хотя очень гордился своим сыном и даже хотел дать ему свою фамилию, рассказал друг сына Ланового Сергей Рублёв.

Рублёв лично видел эту женщину, с ней и с ребёнком его познакомил сам приятель.

Он мне сказал: «Заметил, как он похож на меня? Моя копия!» — рассказывает об этой встрече Рублёв в интервью «Экспресс газете».

Несмотря на то что Сергей Лановой был готов признать сына, мать ребёнка отказала ему в этом. Ирина настаивала, что нельзя строить одну семью, разрушая другую.

К сожалению, там оказалась очень гордая семья с серьёзными родителями, связанными с еврейской диаспорой. Все вместе они потом эмигрировали в Финляндию, где живут по сей день. Марку уже лет 20, — подытожил друг Ланового-младшего.

Сергей Лановой так и не смог наладить связь с сыном: он погиб в возрасте 37 лет в ноябре 2013 года. Знал ли сам Василий Лановой о существовании внебрачного внука, история умалчивает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что близкий друг народного артиста Василия Ланового режиссёр Вячеслав Моцардо решил поделиться своими мыслями о причинах смерти актёра. Он считает, что к этому могут быть косвенно причастны организаторы его концертов.