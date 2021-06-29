Телеведущий Дмитрий Шепелев, воспитывающий сына Платона от Жанны Фриске, рассказал, что ребёнок сильно расстроил его на днях. Подробностями случившегося Шепелев поделился в Instagram.

Я уже писал, что у старшего сына Платона достаточно плотный график: школа, тренировки по теннису, уроки фортепиано, русский, литература, скейт, гитара по выходным. <...> Недавно сын заявил, что всё бросает и оставляет только гитару, потому что хочет быть рок-звездой. Признаюсь, сначала я сильно расстроился, — написал Шепелев.

Дмитрий пояснил: он бы очень хотел, чтобы у них с сыном было общее увлечение (Шепелев любит играть в теннис). Однако спустя несколько дней телеведущий пришёл к выводу, что ребёнка не стоит заставлять заниматься тем, чем он не хочет, и решил принять его мнение.

Ребёнок знает, чего он хочет. Что может быть лучше? Радоваться нужно, — заключил Шепелев.

Шоумен также поинтересовался у подписчиков, стоит ли родителям заставлять детей посещать спортивные секции или музыкальную школу вопреки их воле.

Неужели Денис Мацуев не мечтал заняться баскетболом, а Мария Шарапова не хотела играть в куклы? — задался вопросом телеведущий.

Ранее Шепелев рассказал, как изменились его отцовские чувства после появления на свет второго сына — Тихона, которого родила телеведущему его возлюбленная, архитектор Екатерина Тулупова.