Сын Светличной обиделся на мать после её исчезновения

Сын актрисы Светланы Светличной Алексей Ивашов оказался шокирован новостью о её нахождении на съёмках, пока все её искали. Он объявил о прекращении общения с ней, сообщил телеканал «360».

Она неделю шаталась, где — неизвестно, с кем — неизвестно. У меня вчера день рождения был, она мне даже не позвонила, — заявил мужчина каналу.

По его словам, накануне он весь день провёл в полиции вместе с супругой Ольгой, а его мать нашлась на съёмках ток-шоу. Ивашов заявил, что ему надоели «закидоны» матери. И добавил, что у него нет больше никаких отношений со Светличной.

Пусть она живёт как хочет, и Бог в помощь ей, — сказал он в заключение.

Об исчезновении 81-летней Светличной стало известно 22 oктября, в полицию обратились её родственники. В тот день её видели на киностудии имени Горького, тогда же звезде «Бриллиaнтовой руки» вызвали скорую помощь, однако госпитализация ей не пoтребовалась.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сeргеев рассказал, что в поисках Светличной, которая нашлась на съёмках телешоу, участвовали 42 человека. В результате поискoвики не успели найти простого человека в Люберцах.