Глава «ЛизаАлерт»: из-за поисков Светличной погиб человек

Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что в поисках актрисы Светланы Светличной, которая нашлась на съёмках, участвовали 42 человека. В результате поисковики не успели найти простого человека в Люберцах, написал он во «ВКонтакте».

42 человека выполняли задачи на местности, пешком пройдено более 30 км по задачам, всего выполнено более 20 таких задач, расклеено 2150 ориентировок. И знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб, — подчеркнул он.

По его словам, любой резонанс, возникающий при поиске известного человека — испытание для «ЛизаАлерт». С поиском обычного человека такого не происходит.

Прошу [главу СК] Александра Ивановича Бастрыкина подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ. Чтобы их искали по-настоящему не только добровольцы. Ресурсы-то в стране есть для этого, — добавил он.

Сергеев отметил, что под личным контролем Бастрыкина следователям не составит труда выяснить обстоятельства пропажи Светличной, «чтобы вся серьёзная государственная машина и добровольцы не становились участниками ток-шоу».

Об исчезновении 81-летней Светличной стало известно 22 октября, в полицию обратились её родственники. В тот день её видели на киностудии имени Горького, тогда же звезде «Бриллиантовой руки» вызвали скорую помощь, однако госпитализация ей не потребовалась.

Также сообщалось, что к поискам пропавшей актрисы подключились волонтёры «Лиза Алерт». В ориентировке отмечалось, что актриса может быть дезориентирована. Кроме того, полицейские установили личность мужчины, который подвозил Светличную на машине перед тем, как она исчезла. Они доставили водителя на допрос.

26 октября сотрудники уголовного розыска нашли Светличную в студии, где она участвовала в съёмках ток-шоу. Женщина жива и здорова.