Сын Сергея Зверева устроился на новую работу

https://static.news.ru/photo/e22f7cf6-1eba-11eb-a86c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: sergeyzverev/instagram.com

Сергей Зверев — младший нашёл себе новую работу. По словам его супруги, наследник звезды перестал быть разнорабочим и устроился в компанию системным администратором.

Его сразу взяли в период вируса! Это ли не чудо? Он хорошо зарабатывает, содержит семью. Слава богу, от отца его мы не зависим, — отметила супруга Зверева-младшего, слова которой приводит РЕН ТВ.

В настоящее время пара собирает деньги на собственную квартиру. Просить деньги у отца Сергей Зверев — младший не планирует.

Ранее NEWS.ru писал, что студентка МГИМО Мария, которую называли возлюбленной сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова, намекнула на скорое замужество, опубликовав два снимка в Instagram. Внук Аллы Пугачёвой заявил, что избранником девушки стал другой мужчина.

Байсаров признался, что у него никогда не было романтических отношений с Марией.