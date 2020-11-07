Сын Рудковской и Плющенко показал кадры со съёмок сериала с его участием

https://static.news.ru/photo/5cc2180a-224b-11eb-921c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gnomgnomych/instagram.com

Сын Рудковской и Плющенко Саша, которого родители называют Гном Гномыч, показал кадры со съёмочной площадки. Мальчик снимается в сериале «Чума».

Действие картины разворачивается в XV веке в вымышленном городе. Первый сезон сериала зрители увидели несколько месяцев назад. Продюсируют проект Тина Канделаки и Сергей Шнуров. Работа над ним им понравилась и продюсеры решили снять продолжение сериала.

Съёмки сейчас в самом разгаре, Гном Гномыч играет средневекового мальчика. В кадре он позирует в старинном костюме с Евой Смирновой — победительницей шоу «Лучше всех».

Ранее NEWS.ru сообщал, что это его первая роль в кино, привела юного фигуриста на площадку продюсер проекта Тина Канделаки. Роль у Гнома Гномыча эпизодическая, однако мальчик в полном восторге от происходящего.