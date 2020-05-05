Сын Рудковской и Плющенко ответил пожалевшему его Аршавину

https://static.news.ru/photo/2f029c7c-8e81-11ea-82d5-fa163e074e61_660.jpg Саша Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко ответил в Instagram пожалевшему его Андрею Аршавину. Футболист посочувствовал ребёнку, который вынужден принимать участие в челленджах своих родителей и выглядит при этом несчастным.

Слова сожаления Аршавин высказал в беседе с Александром Кержаковым в прямом эфире. В ответ в Instagram мальчика появилось видео, снятое при поддержке мамы-продюсера. Ребёнок высказал удивление, что спортсмен говорить про него «гадости». А затем семилетний ребёнок как можно убедительнее завил, что его никто не заставляет принимать участие «из-под палки». И не улыбается он по одной причине — потому что «не дурачок».

Меня из-под палки никто не заставляет! Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Я что вам дурачок какой-то? — с подачи мамы обратился к спортсмену ребёнок.

Ободряющий голос продюсера, к слову, слышался на заднем фоне, пока шла съёмка. Видимо, поэтому мальчик даже решился как бы нахамить Аршавину, сказав, что обыграет того в футбол, потому что он «слабенький» спортсмен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Яна Рудковская заявила, что владельцы издания, разместившие скандальную статью о её сыне Александре, извинились перед ней, но материал пока не удалён. О самой публикации она высказалась словами «позор и бесчестие».