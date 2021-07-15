Сын Никулина рассказал, как отец снимался в постельной сцене с Гурченко

Сын советского актёра Юрия Никулина Максим в эфире шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» рассказал, как его отец снимался в единственной постельной сцене за свою карьеру с актрисой Людмилой Гурченко в картине «20 дней без войны».

Максим отметил , что его отец никогда не изображал из себя героя-любовника, в жизни был однолюбом, так что «опыта у него не хватало».

Людмила Марковна, смеясь, рассказывала, что в фильме был эпизод, в котором партнёр её обнимает, а она нахваливает его сильные руки. Внезапно папа ответил: «Это что, ты бы мои ноги видела». Продолжение не последовало, так как разъярённый режиссёр Алексей Герман прервал съёмку, — подчеркнул сын Никулина.

Перед откровенным эпизодом ленты артистов собрали в штабном вагоне и проинструктировали. На следующий день Гурченко открыла купе, а там находился Никулин в одних трусах. Актёр сказал, что по просьбе режиссёра пришёл в таком виде, чтобы он и партнёрша по фильму привыкли к телам друг друга. В итоге весь «секс» из фильма вырезали, оставив один поцелуй.

Фильм «20 дней без войны» вышел в 1976 году. Юрий Никулин известен советскому и российскому зрителю ролями в комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965), «Бриллиантовая рука» (1968), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1966), а также участием в военной драме «Они сражались за Родину» (1975).

Ранее сообщалось, что советский и российский актёр Валерий Гаркалин в программе «Судьба человека» на «России 1» рассказал о конфликтах, возникших у него с режиссёром Владимиром Меньшовым во время съёмок фильма «Ширли-мырли» (1995). Артист признался, что «добивался любви Меньшова как мог».