https://static.news.ru/photo/c8e5a518-70c8-11ea-a654-fa163e074e61_660.jpg Фото: grek_grex/instagram

Расставшиеся недавно сын певицы Наташи Королёвой Архип и модель Мария Слугина решили начать отношения с чистого листа.

Архип Глушко устроил для девушки романтический вечер — украсил комнату свечами и лепестками роз.

Спасибо за сюрприз, мой сладкий. Нет ничего лучше, когда тебя любят! — цитирует StarHit Слугину.

Глушко в свою очередь отметил, что нет лучше лекарства, чем вечер с любимой.

По данным издания, отношения влюблённых вызвали неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие считают, что Мария Слугина, которая когда-то принимала участие в проекте «Дом-2», преследует корыстные цели и хочет добиться славы с помощью молодого человека.

Ранее певица Наташа Королёва прокомментировала расставание своего сына Архипа Глушко с моделью Марией Слугиной, которая старше его на шесть лет. По словам звёздной матери, девушки у Архипа периодически меняются и возвращаются, это нормальный процесс, всему своё время, писал NEWS.ru.