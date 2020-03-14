https://static.news.ru/photo/f54eeecc-6603-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Архип Глушко Фото: arkhipglushko/instagram.com

Певица Наташа Королёва прокомментировала расставание своего сына Архипа Глушко с моделью и блогером Марией Слугиной, которая старше его на шесть лет.

Пара встречалась несколько месяцев, однако девушка решила, что её избранник ещё не созрел для серьёзных отношений.

Девушки у него периодически меняются, возвращаются. Это нормальный процесс. Всему своё время. Он остановится, когда будет нужно, — рассказала Королёва.

По словам артистки, не в её правилах ставить сына в рамки и что-то ему советовать. Она добавила, что сейчас Архип учится на первом курсе вуза и делает первые попытки заработать деньги.

Он пытался работать курьером. Но молодёжь сейчас ветреная, — отметила певица в эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее танцор Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, почему он уже 20 лет живёт в гармонии с певицей Наташей Королёвой. По его словам, любящие люди должны слышать друг друга.