https://static.news.ru/photo/6efbf992-50f9-11ea-b513-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Сын Иосифа Пригожина Дмитрий оказался должником по кредиту. На него подали в суд, чтобы взыскать 1,16 млн рублей.

Информации о том, зачем сын продюсера взял такую сумму и как собирался её возвращать, нет. Не знает об этом и его сестра Даная, сообщает StarHit.

Девушка сообщила изданию, что перестала общаться с братом, как только у их матери появился новый муж. И в этой ситуации ей жаль брата, потому что, скорее всего, это всё затеял отчим.

Мне жаль брата, мне жаль всю эту ситуацию и так жаль, что я не могу никак повлиять на это. И маминой вины в этом нет, разве что она наивна. Это отчим всё затеял, — уверена Даная Пригожина.

Так, сама дочь продюсера тоже пострадал от отчима: он и её мать заложили квартиру девушки. Они выписали бабушку Данаи, которая была там зарегистрирована.

Дочь Пригожина не только в отчаянии, но и очень зла на отчима.

Этот мужчина разрушил всю мою семью, а именно отношения наши. Накрутил целиком и полностью брата против меня, разрушил мой идеал о семье. Что самое ужасное, загнал нас в глубокие долги, оставил без жилья. Наверное, наобещал Диме золотые горы, а тот поверил, — рассказала Даная.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на проблемы. По словам девушки, её семья может оказаться на улице из-за матери и отчима, которые когда-то решили заложить квартиру.