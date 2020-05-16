Сын Эллы Фицджеральд застрял в Ярославле из-за режима самоизоляции

Фото: jazzpeople.ru

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram видео, где показывается, как он выгоняет супругу Яну Рудковскую из-за того, что она чихнула. Так звёздная пара решила не только посмеяться над коронавирусом, но и исполнить мечту хейтеров.

Ролик начинается с того, что Рудковская стоит перед входной дверью с чемоданами и пытается оправдаться перед мужем. Однако Плющенко всё равно её выгоняет вместе с собакой Фифой. Затем спортсмен вышвыривает...