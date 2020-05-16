Сын Эллы Фицджеральд застрял в Ярославле из-за режима самоизоляции

Директор джазового центра в Ярославле Игорь Гаврилов сообщил, что музыкант и сын певицы Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший застрял в городе из-за ограничений по коронавирусу.
Он живёт у одного музыканта на квартире, так как домой на Украину к жене ему не улететь, так же, как и в Штаты, — цитирует Гаврилова РИА Новости.
В конце февраля Браун-младший дал концерт совместно с ансамблем Станислава и Вадима Майнугиных. Режим самоизоляции ввели в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом Владимиром Путиным нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.
Ранее NEWS.ru передавал, что вышел трейлер документального фильма об Элле Фицджеральд.