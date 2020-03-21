https://static.news.ru/photo/1951da38-6c3e-11ea-9957-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tdbndie

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных не удержался и набил очередную татуировку на своём лице. Молодой человек, пообещавший матери избавиться от нательной живописи, не сдержал своё слово.

27-летний Денис не стал объяснять свой поступок. Он только опубликовал в своём Instagram фотографию с новой татуировкой, которая красуется рядом с подбородком. Поклонники предположили, что расставание с любимой девушкой могло подтолкнуть молодого человека к такому поступку. Остальные подписчики посоветовали звезде избавиться от наколок.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актрису Елену Яковлеву раскритиковали за снимок без макияжа. Поклонники актрисы сообщили, что отсутствие причёски и макияжа делает её гораздо старше, чем она есть.