Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных не удержался и набил очередную татуировку на своём лице. Молодой человек, пообещавший матери избавиться от нательной живописи, не сдержал своё слово.
27-летний Денис не стал объяснять свой поступок. Он только опубликовал в своём Instagram фотографию с новой татуировкой, которая красуется рядом с подбородком. Поклонники предположили, что расставание с любимой девушкой могло подтолкнуть молодого человека к такому поступку. Остальные подписчики посоветовали звезде избавиться от наколок.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актрису Елену Яковлеву раскритиковали за снимок без макияжа. Поклонники актрисы сообщили, что отсутствие причёски и макияжа делает её гораздо старше, чем она есть.
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